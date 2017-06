Un refuge pour reptiles trop populaire

On compte de plus en plus de personnes qui adoptent un reptile comme animal de compagnie, mais certains les abandonnent après les avoir achetés alors que les refuges pour les reptiles sont plutôt rares.

Dans son appartement du secteur Limoilou, Maxime Pelletier a fondé le refuge Leterrarium. Il a récemment récupéré Jujube, un iguane vert de 2 ans, qui a été abandonné par son propriétaire.

«Jujube a été abandonnée pas parce qu’elle était mal en point, mais c’est vraiment parce que la personne ne savait pas dans quoi elle s’embarquait», soutient M. Pelletier.

C'est d'ailleurs la raison qui amène le plus souvent les propriétaires à se départir de ce type d'animal qui connait une popularité croissante selon le responsable du refuge.

«C’est sûr que l’arrivée des réseaux sociaux a eu cet impact-là. Les gens essaient de flasher, puis avec les réseaux sociaux c’est facile, explique le fondateur du refuge. Quelques photos et le tour est joué. Il y en a beaucoup aussi qui achètent l’animal pour avoir l’air cool et par la suite, ils en ont peur, donc c’est moins cool.»

Depuis le début de l'année seulement, il a recueilli une centaine de reptiles, principalement des lézards, serpents et tortues qu'il peut conserver chez lui grâce à un permis délivré par le ministère de la Faune. En plus du temps nécessaire pour s'occuper des bêtes, il faut également connaître les coûts qui y sont rattachés.

«On peut parler d’une vingtaine de dollars par semaine pour la nourriture, ajoute Maxime Pelletier. C’est sûr qu’il a besoin de beaucoup de chaleur, on parle de 35 degrés, donc ça prend les lampes en conséquence. Mais les lampes, on va parler de peut-être une centaine de dollars par année.»

À la SPA de Québec, qui recueille peu de reptiles, mais plutôt des chats et des chiens, on a noté une diminution du taux d'abandon d'animaux.

«On a facilement constaté au-delà de 20 % de diminution d’abandon d’animaux depuis 2010», précise Denis Pelletier de la SPA de Québec.

Afin de bien informer, entre autres, les gens qui pensent à se procurer des reptiles, Maxime Pelletier a mis sur pied une activité éducative qui aura lieu toute la fin de semaine aux Galeries du Vieux Fort à Lévis.

Une façon de mieux savoir si l'on est vraiment à près à devenir propriétaire.