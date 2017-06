Un site de recyclage aux allures de dépotoir à Shawinigan

Un terrain du parc industriel Albert-Thibault à Shawinigan, qui a toutes les allures d'un dépotoir à ciel ouvert, dérange des entrepreneurs du secteur, qui déplorent l’inaction de la Ville.

Ce terrain est rempli de tas de ferraille, de carcasses de véhicules, de bois empilé et de pneus. Il y a même de vieux meubles.

«Depuis 2015 je fais des plaintes de façon trimestrielle pour que ça avance et ça n’avance pas donc aujourd'hui j'ai décidé de j'avais atteint ma limite», a affirmé Jean-François Vennes, un entrepreneur situé à quelques pas de là dans le parc industriel.

Pourtant, le propriétaire a le permis nécessaire pour exploiter ce genre d'entreprise. «Moi j'ai demandé mes permis de recyclage à la Ville et aussi pour construire des clôtures et j'ai un an pour le faire», a indiqué le propriétaire du site, Jimmy Dubois.

«Monsieur a obtenu son permis pour faire du recyclage de matériaux», a confirmé le porte-parole de la Ville de Shawinigan, François St-Onge.

Selon les voisins du terrain, ce site nuit à l'image du parc industriel, mais il y a aussi un enjeu de sécurité. «Il y a beaucoup de métaux et ça attire les petits voleurs», a souligné Jean-François Vennes.

«C'est un bon endroit pour faire ce genre d'usage, mais il y a un minimum, ça ne doit pas être fait tout croche, il y a des exigences au permis», a précisé François St-Onge de la Ville.

L'entrepreneur promet de remédier à la situation en installant d'ici l'automne des clôtures et des cèdres autour de son terrain.

La Ville de Shawinigan affirme qu'elle suivra le dossier de près et qu'un inspecteur se rendra sur les lieux.