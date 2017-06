Utilisation du taser contre un homme en sous-vêtements et armé

Une intervention policière survenue dimanche soir dans la Basse-Ville de Québec où un homme a été maîtrisé à l’aide d’un pistolet à impulsions électriques est critiquée sur les médias sociaux. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) explique que l’utilisation du taser était justifiée.

«Un citoyen nous appelle vers 22h et mentionne qu’un individu en sous-vêtements est à l’extérieur avec un couteau dans les mains et une barre de fer. On peut considérer que son comportement était anormal et il était possiblement intoxiqué. Nous avions une intervention à faire pour le protéger ainsi que les autres citoyens», informe Pierre Poirier, porte-parole du SPVQ.

«Couche-toi à terre! Couche-toi à terre!», entend-on dire les policiers qui interviennent à l’angle des rues du Prince-Édouard et Letellier. La scène a été filmée par des passants. C’est l’utilisation à deux reprises du pistolet à impulsions électriques qui heurtent les citoyens alors que l’individu était à genoux.

«Quand on utilise le taser, il y a une fenêtre du déploiement jusqu’au contrôle du sujet. Une première intervention a été partiellement inefficace au point où l’individu s’est relevé, c’est lors de la deuxième intervention qui a été efficace que l’on a réussi à contrôler l’individu», fait savoir le policier Poirier.

Risque minimum

«Les gens ne voient pas dans la vidéo que l’individu a déposé son couteau et sa barre de fer, mais il a quand même la possibilité de les saisir. L’utilisation du taser donne une capacité maximale d’intervention avec un risque minimum de blessures. Tout s’est bien déroulé dimanche», poursuit le policier.

Pierre Poirier dit que l’arme à impulsions électriques a été utilisée une quarantaine de fois au cours des deux dernières années à Québec, c’est-à-dire que le policier a sorti le taser, en a informé l’homme ou la femme lors de l’intervention et qu’il n’a pas eu à s’en servir directement sur la personne, car son effet est assez dissuasif. «Juste la démonstration, la verbalisation, 9 fois sur 10 l’outil a seulement à être montré.»

Dimanche soir, l’homme a été conduit au centre hospitalier tel que l’exige le protocole quand il y a utilisation du pistolet à impulsions électriques précise le porte-parole du SPVQ. «Il avait quelques éraflures, car il n’était pas vêtu. On parle aussi de sa possible intoxication et de sa désorganisation, il était donc urgent de l’amener à l’hôpital pour recevoir les soins appropriés à son état», conclut M. Poirier.