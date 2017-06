Wall Street résiste au plongeon du pétrole et finit en hausse

Wall Street a terminé en légère hausse mercredi, résistant à la dégringolade des prix du pétrole et aux secousses politiques autour de Donald Trump: le Dow Jones a pris 0,18% et le Nasdaq 0,36%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 37,46 points à 21 173,69 points et le Nasdaq à dominante technologique, de 22,32 points à 6297,38 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 3,81 points, soit 0,16%, à 2433,14 points.

«C'est une performance plutôt impressionnante au regard du plongeon des prix du pétrole», a commenté Chris Low de FTN Financial.

À Toronto, l’indice S&P TSX n’a pas résisté à la baisse du pétrole, reculant de 92,42 points pour terminer la journée à 15 372,14 points.

Les cours du brut ont perdu plus de 2 dollars mercredi, plombés par une progression inattendue des stocks de pétrole aux États-Unis qui compromet un rééquilibrage rapide du marché.

Cela a pesé sur le secteur de l'énergie et notamment, au sein du Dow Jones, sur les pétrolières Chevron (-0,38% à 103,77 dollars) et ExxonMobil (-0,37% à 80,91 dollars).

«Dans l'ensemble, le marché est en pilotage automatique», a complété M. Low.

Les investisseurs ont fait preuve d'un certain attentisme à la veille d'une journée cruciale sur le plan politique et géopolitique.

Aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI James Comey doit témoigner devant le Congrès et a déjà livré mercredi un avant-goût de son audition en accusant, dans une déclaration écrite, le président Donald Trump de lui avoir demandé d'abandonner l'enquête sur son ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Dans l'immédiat, la Bourse de New York s'est montrée imperméable à ces tumultes politiques, mais restait prudente dans l'attente des prochains développements.

À l'agenda de jeudi figurent aussi une réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et les élections législatives au Royaume-Uni.

Le secteur financier s'en est particulièrement bien tiré mercredi après le rachat de la banque espagnole Banco Popular par sa compatriote Santander via le recours, pour la première fois, du mécanisme européen visant à éviter la contagion des crises bancaire.

«Si les autorités européennes sont prêtes à faire quelque chose pour les banques en difficulté, cela réduit les risques systémiques», a expliqué Chris Low.

Au sein de l'indice phare de New York, les banques JPMorgan et Goldman Sachs ont progressé respectivement de 1,15% à 83,91 dollars et de 0,58% à 215,78 dollars.