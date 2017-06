Cinq mois de prison pour une supposée préposée aux bénéficiaires

Une femme qui prétendait être préposée aux bénéficiaires et qui a fait le trafic de stupéfiants pour «dépanner des gens» a écopé d’une peine de cinq mois d’emprisonnement, jeudi, au palais de justice de Québec.

Le 3 mars dernier, Annie Blais, 35 ans, qui venait de passer quatre jours en détention, avait plaidé coupable à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de bris d’engagement et d’entrave au travail des policiers. Elle avait ensuite pu reprendre sa liberté en attente de sa sentence.

Remplie d’espoir et d’une soudaine envie de s’en sortir, et armée d’une panoplie de bonnes intentions, elle s’est présentée devant la juge Hélène Bouillon, où elle a témoigné dans le but d’obtenir une peine discontinue.

Se disant «accro» aux opiacés depuis 11 ans et sur un programme de méthadone pendant huit ans, elle a d’abord raconté être en arrêt de travail à la suite de la naissance de sa fille, mais ne pas en avoir la garde. Elle a également précisé être «prête à suivre une thérapie parce que je pense que je suis due».

Supposément préposée aux bénéficiaires, elle a tenté de rassurer le tribunal en précisant avoir parlé, il y a de cela deux semaines, à son employeur: une entreprise de placement de personnel en soins de santé.

«Je leur ai parlé des accusations reliées aux stupéfiants et ils m’ont dit qu’ils allaient quand même me reprendre, qu’ils me faisaient confiance», a-t-elle dit, sous serment.

«Vous n’êtes pas capable de prendre soin de votre fille, mais vous êtes capable de prendre soin, à domicile, de personnes âgées ou handicapées. De leur donner leurs médicaments, et ce, même si vous êtes dépendantes aux opiacés depuis 11 ans?» a alors questionné, incrédule, le poursuivant, Me Éric Beauséjour.

«Oui, je suis capable de le faire, parce que je trace une ligne entre ma vie professionnelle et personnelle», a alors répondu Mme Blais.

Interpellé par cette affirmation, le «Journal de Québec» a vérifié ce qu’il en était auprès de l’entreprise qui, supposément, se disait prête à donner «une chance» à l’accusée.

À cet endroit, on nous a plutôt spécifié que le «dossier d’employée» d’Annie Blais était «fermé depuis quelques années» et «qu’aucun préposé possédant un casier judiciaire ne pouvait travailler pour eux».