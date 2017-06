Couillard est «l’attaché de presse» de QS, dit Lisée

Philippe Couillard vante tellement Québec solidaire que Jean-François Lisée l’a affublé du titre «d’attaché de presse» de la formation de gauche, jeudi.

Le premier ministre et le chef péquiste ont eu un échange corsé au Salon bleu sur les propos tenus par Philippe Couillard la veille.

«Quel est le degré d'oppression, d'humiliation, de souffrance, au Québec, qui nécessiterait d'assécher nos services publics pendant probablement au moins une dizaine d'années —Mme Marois était très généreuse avec ses cinq ans — de sacrifier nos programmes sociaux, de nous trouver en état de pauvreté plutôt que d'être citoyens d'un membre du G7?», avait lancé le premier ministre mercredi, en réponse à une question du député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Jeudi, Jean-François Lisée a accusé le premier ministre de laisser entendre que les Québécois deviendraient «miséreux et abandonnés», advenant la souveraineté. «Le premier ministre est convaincu que les Québécois sont moins capables que toutes les autres nations du monde de devenir indépendants et de ne pas s’en porter plus mal», a lancé le chef péquiste.

Le Québec n’a jamais eu un premier ministre «qui a eu une aussi mauvaise opinion des Québécois», estime Jean-François Lisée.

«On a, franchement, un nouvel acteur, très éloquent, qui parle du même sujet avec beaucoup plus d’habilité, à mon avis, et beaucoup plus de clairvoyance et que les Québécois vont écouter de plus en plus et c’est ça qui embête l’opposition officielle», a rétorqué le premier ministre en évoquant visiblement Gabriel Nadeau-Dubois.

«Ce qui indispose profondément le Parti québécois, c’est qu’ils ne sont plus les seuls joueurs l’arène de l’indépendance du Québec, a-t-il ajouté plus tard. Il y a une autre voix, une voix plus jeune, peut-être une voie plus large qui va s’ouvrir et c’est à eux de s’arranger avec ça, c’est pas avec moi.»

Devant ces éloges pour le nouvel adversaire souverainiste, Jean-François Lisée a répliqué : «Alors, le premier ministre, encore, ne comprend pas son rôle. Il décide d’être l’attaché de presse de Québec solidaire. C’est son choix».