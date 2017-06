Des organismes tenus dans le noir

L'entrée en vigueur de la légalisation du cannabis suscite bien des questionnements pour les intervenants des organismes de lutte aux problèmes de drogues et de toxicomanie.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement Trudeau demeure muet quant au sort qui les attend. Seules les grandes lignes ont été dévoilées et plusieurs zones grises demeurent.

Des organismes se disent sous-financés, tellement qu’ils ont peine à répondre à la demande actuelle. La légalisation prévue l’an prochain leur fait donc craindre le pire.

«Déjà, on doit fonctionner avec des budgets très très limités et des demandes importantes de la communauté. Donc c’est sûr qu’on aimerait voir les revenus d’une future légalisation revenir aux organismes et aux personnes qui travaillent sur le terrain avec les gens qui souffrent d’alcoolisme ou de toxicomanie. Dans notre cas, ce serait pour offrir des services de réinsertion sociale toujours le mieux ajustés possible aux besoins des gens», a expliqué Lucie Morin, directrice générale de l’organisme Aux trois mâts.

Mme Morin soutient que même les usagers que l’organisme accueille posent beaucoup de questions: «Les gens qui viennent ici nous posent beaucoup de questions, et nous ici, ça nous amène des questionnements comme organisme, comme équipe, et comme CA. On n’est pas encore inquiets. On attend de voir comment ça se déclinera.»

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent refuse de se positionner sur la question pour l’instant.