Deux prix pour «887» de Robert Lepage

Les pièces «887» de Robert Lepage et «L’art de la chute» ont été les grandes gagnantes d’une toute nouvelle cérémonie visant à récompenser la scène théâtrale de la Vieille-Capitale.

Décernés habituellement en novembre, lors de la cérémonie de remise des prix d’excellence des arts et de la culture, les prix Théâtre 2016-2017 ont été décernés lors d’un 5 à 7 présenté à la salle Multi du Complexe Méduse, l’objectif étant de rapprocher l’événement de la fin de saison et d’en faire une fête célébrant le théâtre.

«887», de Robert Lepage, a remporté le prix de meilleure mise en scène et le prix Paul-Bussières, qui souligne l’environnement théâtral, décerné à Sylvain Décarie et au metteur en scène pour la conception des décors.

La création «L’art de la chute», qui aborde l’art et le monde de la finance, a aussi remporté deux distinctions.

Simon Lepage a mis la main sur le prix Paul-Hébert, décerné à un interprète s’étant illustré dans un premier rôle, pour le personnage de Greg Monroe. Le comédien ne s’attendait pas à recevoir cet honneur.

«Jacques Leblanc a livré toute une performance dans ¨L’avare¨ et j’étais convaincu qu’il était pour gagner. Je suis honoré et je ne le réalise pas tout à fait. J’ai l’impression qu’il y a eu une erreur», a-t-il lancé lors d’un entretien.

Pascale Renaud-Hébert, qui interprète quelques rôles dans «L’art de la chute», a reçu le prix Nicky-Roy, qui souligne le talent exceptionnel d’un jeune comédien qui pratique son art depuis moins de trois ans.

Les contes

Le prix Janine-Angers, qui récompense une performance exceptionnelle dans un rôle de soutien, a été remporté par Jean-Sébastien Ouellette, pour le personnage de Paul Zara, dans la pièce «Les marches du pouvoir» qui a connu un grand succès à la Bordée.

Pierre Robitaille et Henri-Louis Chalem ont reçu le prix Jacques-Pelletier pour les éclairages, maquillages, conception vidéo et marionnettes de la création «Le piano à voiles», d’Agnès Zacharie, et le travail de Josué Beaucage a été récompensé par le prix Bernard-Bonnier pour la musique du «Songe d’une nuit d’été».

Sébastien Dionne a reçu le prix du Fonds du Théâtre du Vieux-Québec pour les costumes de «Gloucester», et une mention spéciale a été décernée à la compagnie La Vierge folle pour «Les contes à passer le temps».

L’auteur et comédien Jean-Denis Beaudoin a remporté le prix Première Ovation associé à une bourse de 5000 $ pour la production d’une lecture et d’un laboratoire d’un texte jugé méritoire.