«J'espère bien qu'il y a des enregistrements» - James Comey

L'ancien directeur du FBI James Comey a commencé jeudi à livrer un témoignage exceptionnel au Sénat sur le président des États-Unis Donald Trump, qui l'a limogé le mois dernier après l'avoir pressé pendant des mois dans l'enquête sur la Russie.

Dans une salle comble, James Comey est venu raconter ses conversations privées avec le locataire de la Maison-Blanche devant la commission du Renseignement du Sénat.

EN DIRECT

«Le FBI est honnête. Le FBI est fort et le FBI est et sera toujours indépendant», dit Comey.

Comey a dénoncé les explications changeantes du locataire de la Maison-Blanche sur les motifs de son licenciement, et accusé l'administration de l'avoir «diffamé», défendant l'honneur du FBI, qu'il dirigeait depuis 2013.

«Ce sont des mensonges purs et simples», a-t-il dit des propos tenus par l'administration à l'époque sur le mauvais état supposé de la police fédérale à son départ.

Comey n'a «aucun doute» sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle avec l'aval des plus hauts responsables russes.

Les demandes de Trump sur l'enquête russe étaient «très dérangeantes», selon Comey.

Donald Trump n'a pas explicitement demandé à l'ex-chef du FBI d'abandonner l'enquête sur son ancien proche conseiller Michael Flynn, mais James Comey a pris les paroles du président américain «comme une instruction».

Interrogé par la sénatrice démocrate Dianne Feinstein sur les propos de Donald Trump qu'il avait rapportés dans ses propos écrits - «J'espère que vous pourrez trouver une façon d'abandonner cela, de lâcher Flynn» -, un personnage central de l'affaire russe, M. Comey en a justifié la pertinence: «La raison pour laquelle je continue de dire ces mots c'est que je l'ai interprété comme une instruction», a-t-il déclaré.

James Comey: «J'ai immédiatement su qu'il me fallait garder trace» de l'interaction avec Trump. «Pour me protéger et protéger le FBI», ajoute-t-il.

«J'ai choisi mes mots avec soin. J'ai vu le tweet sur les enregistrements. J'espère bien qu'il y a des enregistrements».

«J'étais honnêtement inquiet qu'il puisse mentir sur la nature de notre rencontre», dit Comey, évoquant ses notes écrites sur Trump.

Comey sur Trump et Flynn: pas d'ordre explicite, mais «je l'ai interprété comme une instruction».

Comey a organisé la fuite à la presse de ses notes sur ses rencontres avec Trump.