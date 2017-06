Puits pétroliers: il faut se baser sur la science, dit Heurtel

Le ministre de l’Environnement David Heurtel est ouvert à l’idée d’augmenter la distance minimale requise entre un puits pétrolier et une source d’eau potable, mais il dit vouloir se baser sur la preuve scientifique avant de le faire.

«Il doit y avoir une étude scientifique indépendante, une étude d’ensemble hydrogéologique qui confirme quelle distance est sécuritaire», a indiqué jeudi le ministre lors d’une mêlée de presse impromptue.

Plus tôt, 230 municipalités ont déposé collectivement un règlement qui demande à ce que la distance minimale requise entre un puits pétrolier et une source d’eau potable soit toujours d’au moins deux kilomètres. En vertu du règlement provincial actuel, il est possible d’établir un puits à 500 mètres d’un cours d’eau, si une étude hydrogéologique prouve qu’il n’y a pas de danger.

«La distance minimale de 500 mètres est une des plus strictes en Amérique du Nord. [...] Ce règlement est basé sur des critères scientifiques», a insisté M. Heurtel.

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection pourrait être modifié cet été.

«Nous sommes présentement à réévaluer le règlement. Nous avons mandaté des scientifiques indépendants pour étudier toute la littérature qui existe sur le sujet pour déterminer quelle est la meilleure façon de protéger nos sources d’eau potable», a indiqué M. Heurtel.

«Si 230 municipalités adoptent des résolutions et ont une opinion sur le sujet, nous allons bien sûr prendre ça en considération», a-t-il tenu à préciser.