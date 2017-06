Katy Perry revient avec un nouvel album plus dégourdi

Katy Perry est de retour: après une année en retrait, la jeune femme sort un nouvel album vendredi, «Witness», où l'innocence de ses premiers succès laisse place à des chansons beaucoup plus osées.

À 32 ans, la vedette de la pop semble découvrir l'âge adulte. Et arbore un nouveau look depuis quelques semaines, cheveux blonds peroxydés coupés très courts.

Le son de ses nouveaux morceaux est beaucoup plus déluré et marque une nouvelle étape pour la Californienne, dont le précédent album «Prism» datait de 2013.

Depuis une décennie, Katy Perry a cumulé les succès avec un son très pop. Mais sur «Witness», la plupart des autres titres changent de style, à l'exception de «Roulette».

«Chained to the rhythm» offre des rythmes disco rétro et plusieurs autres chansons incorporent une claire sonorité R&B qui font évoluer son style.

La vedette du hip-hop Nicki Minaj prête aussi main-forte à Katy Perry sur «Swish Swish», et le trio de rappeurs Migos rend «Bon appétit» particulièrement épicé. Sur ce titre la chanteuse montre une nouvelle facette de sa personnalité en vantant assez clairement les plaisirs du sexe oral.

La couverture de ce nouvel album, son sixième, possède d'ailleurs une petite mention avertissant que certaines chansons ont des «contenus explicites».

Katy Perry laisse par ailleurs davantage de place à sa voix, laissant entrevoir tout son talent quand elle monte dans des sonorités assez hautes, notamment dans «Miss you more» ou «Into me you see».

Certains verront peut-être aussi dans «Swish Swish» une réponse à Taylor Swift, avec qui Katy Perry est en conflit depuis un certain temps: les deux vedettes s'opposent à distance à propos de plusieurs danseuses, que Taylor Swift accuse Katy Perry de lui avoir chipé en plein milieu d'une tournée.

Mais peu importe leur rivalité, les deux jeunes femmes ont travaillé sur leurs derniers albums avec les mêmes producteurs suédois Max Martin, Ali Payami et Shellback, qui sont derrière certains des plus grands succès de ces dernières années.

Katy Perry, la championne de Twitter, où elle compte un record de près de 100 millions d'abonnés, est retournée écrire «Witness» dans sa maison de Santa Barbara, en Californie, où elle s'est réconciliée avec ses parents, particulièrement croyants.

La vedette a décrit ce retour aux sources comme faisant partie d'un processus de guérison, et elle estime avoir pu révéler davantage de sa personnalité sur «Witness» que dans ses précédents albums.