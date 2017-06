La Banque du Canada toujours inquiète de l’endettement des ménages

La Banque du Canada continue à s’inquiéter de l’endettement des ménages canadiens.

«Le niveau d’endettement des ménages canadiens et les déséquilibres sur le marché du logement (...) se sont accentués au cours des six derniers mois», peut-on lire dans la plus récente édition de la Revue du système financier, rendue publique jeudi.

Encore une fois, les inquiétudes de la Banque sont causées principalement par les marchés immobiliers de Toronto et de Vancouver où les prix sont les plus élevés au pays.

L’institution surveille la croissance des prêts immobiliers non assurés. Elle y voit un danger pour le système financier canadien.

Deux scénarios de risque

La Banque du Canada a élaboré deux scénarios de risque pour le système financier canadien. Le premier prévoit une profonde récession d’origine étrangère, qui aurait comme effet d’augmenter le chômage et de diminuer la capacité des ménages à rembourser leurs dettes.

Le second scénario prévoit une correction des prix de l’immobilier dans les régions de Toronto et Vancouver. La Banque estime qu’il y a une faible probabilité que ça se produise, mais les conséquences économiques seraient plus importantes que dans son premier scénario.

La Banque du Canada surveille aussi de près une hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, mais affirme que l’économie canadienne s’est adaptée à la baisse des prix du pétrole.

«L’ajustement de l’économie aux prix du pétrole plus bas est en effet essentiellement terminé, et le système financier s’est adapté aux effets négatifs sur les ménages et les entreprises dans les régions productrices de matières premières», écrit la Banque.