La Caisse de dépôt se tourne vers le «fintech»

Le secteur des «fintech» continue d’attirer les investissements d’importance, alors que la Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé jeudi l’injection de 100 millions$ US dans AvidXchange, une entreprise américaine spécialisée dans l’automatisation des comptes fournisseurs et des paiements pour sociétés de taille moyenne.

Basée à Charlotte en Caroline du Nord, AvidXchange compte quelque 800 employés. Fondée en 2000, elle dessert actuellement plus de 5500 entreprises de moyenne taille, principalement en Amérique du Nord. AvidXchange permet à ses clients d’automatiser et d’uniformiser les processus de facturation et de paiements entre sociétés, ce qui permet d’accroître le contrôle des flux monétaires, en plus d’en assurer le suivi et d’en améliorer la gestion.

«Avec son équipe de direction solide et son modèle d’entreprise éprouvé, AvidXchange est exactement le type d’entreprise de technologie financière dans laquelle la Caisse souhaite investir», a affirmé la vice-présidente et cochef des placements privés directs aux États-Unis et en Amérique latine à la Caisse, Aviva Shneider.

Cette ronde de financement, à laquelle la Caisse a participé en collaboration avec d’autres partenaires, doit permettre à AvidXchange de diversifier ses produits et d’augmenter sa présence dans l’industrie, selon la compagnie.

«Nous sommes heureux d’accueillir la Caisse, un gestionnaire d’actifs de calibre mondial, en tant qu’investisseur et partenaire», a ajouté Michael Praeger, directeur général et cofondateur d’AvidXchange. «Son réseau mondial et son expertise sont des atouts qui nous permettront de diversifier nos produits afin de rejoindre de nouveaux marchés et de nouveaux clients à l’extérieur des États-Unis. Ce partenariat à long terme permet à AvidXchange et à la Caisse de se positionner pour poursuivre leur croissance et maintenir leur rôle de leader dans leurs secteurs respectifs.»

Le secteur des technologies financières, ou fintech, ne cesse de croître. On s’attend d’ailleurs à ce que les investissements dans ce secteur connaissent une croissance soutenue de 18 % par année de 2017 à 2020.