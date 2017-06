La CAQ dénonce le club des 100 000$ par année à Revenu Québec

Très critique depuis des années sur la gestion des deniers publics, la Coalition avenir Québec dénonce l’augmentation du nombre de gestionnaires qui gagnent plus de 100 000$ depuis 5 ans chez Revenu Québec. Une demande d’accès à l’information démontre que le nombre d’employés qui gagnent plus de 100 000$ est passé de 265 en 2012 à 515 en 2017.

«Ce club des 100 000 a augmenté de près de 100% dans les cinq dernières années. Le ministre des Finances reste les bras croisés, c'est un modèle bureaucratique libéral qui est à déplorer», estime le critique en matière de finances François Bonnardel.

«Est-ce que le contribuable en a pour son argent? demande le député de Granby, aujourd'hui, on a un monstre bureaucratique important chez Revenu Québec. 800 millions de dollars de masse salariale; faut pas oublier que juste pour les cadres, c'est une augmentation de 25 millions de dollars en cinq ans.»

Dans la demande d'accès à l'information, dont TVA Nouvelles a obtenu copie, on remarque que le nombre d'employés de Revenu Québec qui gagnent plus de 100 000$ par année a été réduit de 52 depuis un an.

Revenu Québec réplique

Revenu Québec réfute les critiques de la CAQ. Le directeur des relations publiques de Revenu Québec, Stéphane Dion, explique. «Le nombre d'employés gagnant plus de 100 000$ a diminué de plus de 10% depuis un an et le nombre d'heures supplémentaires a diminué de plus de 50% au cours des dernières années», souligne-t-il.

Revenu Québec insiste: la hausse du nombre des employés qui gagnent plus de 100 000$ s’explique uniquement par les hausses salariales prévues de la dernière convention collective. «Le salaire maximum est passé de 98 000 à 100 000$, ce qui explique mathématiquement cette hausse du nombre de gestionnaires», ajoute le directeur des relations médias de Revenu Québec.

En 2014, selon les chiffres fournis par Revenu Québec, 137 gestionnaires ont vu leur rémunération passer le cap salarial de 100 000$ par année.

Le député caquiste estime que les résultats de Revenu Québec ne sont pas au rendez-vous. «Le contrôle fiscal démontre qu'on va chercher depuis cinq ans entre 3,3 et 3,5 milliards d'argent des sociétés et on ne peut pas dire qu'on va en chercher plus.»