La livre sterling chute après les premières estimations

La livre sterling chutait fortement jeudi après la publication des premières projections indiquant que les conservateurs avaient perdu leur majorité absolue au parlement britannique.

Vers 22h30 (heure locale), la livre britannique baissait face à la monnaie européenne, à 87,94 pence pour un euro, contre 86,90 la veille vers 22h. Elle reculait également face au dollar, à 1,2745 dollar pour une livre contre 1,2962 la veille.

Les Tories décrochent 314 sièges, contre 330 dans l'assemblée sortante, tandis que les travaillistes de Jeremy Corbyn gagnent 32 sièges à 266 mandats, selon une estimation Ipsos/MORI.

«C'est une surprise pour le marché qui attendait une majorité conservatrice plus importante. Il faut encore voir les résultats définitifs, mais je pense que pour l'instant ça fait baisser la livre», a indiqué à l'AFP Vassili Serebriakov, de Crédit Argicole.

Les conservateurs de la première ministre Theresa May étaient en effet donnés largement gagnants dans les sondages, mais les travaillistes ont réduit l'écart dans les sondages dans les derniers jours de campagne.

Si ces résultats devaient se confirmer, «cela laisserait Theresa May en difficulté pour garder le contrôle du Brexit», a commenté dans une note Kit Juckes, de la Société Générale.

Mme May disposait dans le Parlement précédent d'une majorité de 17 voix et avait convoqué ces élections anticipées dans le but de conforter sa majorité en vue des négociations de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).