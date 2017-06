La SQ revampe son site internet

La Sûreté du Québec a lancé, jeudi, son nouveau site web afin de faciliter la navigation des internautes.

L’ancienne version avait été mise en ligne en 2008 et ne répondait plus aux besoins des citoyens.

Il y sera plus facile de trouver les informations concernant les nouvelles, les communiqués, les personnes recherchées ou disparues.

«Il comprendra plusieurs nouveautés qui faciliteront le repérage de l’information, tels qu’un moteur de recherche plus efficace, une architecture de l’information simplifiée et une mise à l’avant-plan des sections les plus consultées», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Ce site web pourra aussi être plus facilement consulté sur des appareils mobiles.

De plus la SQ a lancé quatre comptes Twitter régionaux afin de diffuser des actualités locales.