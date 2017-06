L'appel de «la femmes aux canards» rejeté

L'appel du verdict de culpabilité d'Emma Czornobaj, connue comme «la femme aux canards», a été rejeté par la Cour d'appel.

«La cour rejette l’appel concernant le verdict de culpabilité [et] rejette l’appel de la peine », ont déclaré unanimement trois juges du plus haut tribunal de la province dans le dossier d’Emme Czornobaj dans un jugement de 35 pages rendu public ce jeudi.

C’est donc dire que dès cette fin de semaine, la femme de 28 ans, qui avait été surnommée «la dame aux canards», devra se rapporter à la prison afin de commencer à purger sa peine de 90 jours discontinu.

L’interdiction de prendre le volant pendant 10 ans commencera également à être appliqué.

Rappelons qu’un jury avait reconnu Czornobaj coupable de négligence criminelle ayant causé la mort d'André Roy, 50 ans, et de sa fille de 16 ans Jesse, le 27 juin 2010.

Le jour du drame, Czornobaj s’était arrêtée sur la bande de gauche de l’autoroute 30 sur la Rive-Sud pour venir au secours de canetons quand un motocyclyste roulant entre 110 et 115 km/h l’a percutée de plein fouet.

M. Roy, distrait par la jeune femme pourchassant les palmipèdes, n’avait pas pu éviter la collision.

«Quand je me suis arrêtée, il n'y avait pas de risques», avait soutenu l'accusée lors de son procès.

La femme du motocycliste, qui conduisait sa propre moto sur la bande de droite, avait assisté impuissante à la scène. Et elle est depuis inconsolable, d’autant plus qu’Emma Czornobaj n’a jamais reconnu la dangerosité de son geste et qu’elle ne s’est jamais excusée.

L’accusée avait porté le verdict en appel, en réclamant un nouveau procès. Elle contestait également l’interdiction de conduire de 10 ans, qu’elle trouvait beaucoup trop longue.

« Bien que [cette période] apparaisse sévère, elle ne peut être qualifiée de manifestement non indiquée », ont toutefois noté les trois juges du plus haut tribunal de la province.

Reconnue coupable de conduite dangereuse et de négligence criminelle, elle avait écopé d'une peine de prison de 90 jours à purger les fins de semaine et d'une interdiction de conduire de dix ans.