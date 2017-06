Un parc nommé en l'honneur de «La Presse» crée un malaise

La nomination d’un parc au nom du quotidien «La Presse» crée un malaise chez certains qui craignent une commercialisation de l’espace public.

En nommant ce terrain «parc de La Presse», Montréal entend respecter la demande de Power Corporation qui avait cédé ce terrain à la Ville, en échange de la promesse qu’il se voit attribuer un nom «permettant de souligner cette contribution par la société Power Corporation du Canada».

Ce parc, situé sur la côte de la Place-d'Armes, près des bureaux du journal «La Presse», sera maintenant entretenu par la Ville et accueillera le legs de la Ville de Paris, à la fin juin, pour le 375e anniversaire de Montréal.

«Ça cause un certain malaise, a expliqué Anne-Marie Sigouin, porte-parole de Projet Montréal en matière de patrimoine. Pour mettre en évidence la contribution de Power Corporation, on aurait pu donner le nom de son ancien propriétaire Paul Desmarais. On est face à une situation de commercialisation de l’espace public. Ça risque de créer un précédent.»

Le «parc de La Presse», dont le nom sera approuvé au conseil municipal lundi, s’étend sur environ la moitié d’un terrain de 1 765,00 m2 qui vaut 4,7millions $, selon le registre foncier. Selon la Ville, l’espace est connu depuis 1992 sous le nom usuel de «jardin de La Presse».

Autorisation à venir

Le comité de toponymie de Montréal a autorisé la nomination du «parc de La Presse» en février dernier, mais il n’a pas été possible pour le «24 Heures» de consulter les raisons qui ont motivé sa décision.

La Commission de la toponymie du Québec recommande pourtant de ne «pas attribuer un nom qui peut servir de réclame à une entreprise commerciale» dans son guide de bonnes pratiques à l’intention des municipalités disponible sur son site internet.

Le porte-parole de la commission, Jean-Pierre Le Blanc, a indiqué qu’il est possible que ses membres autorisent tout de même l’officialisation du nom. Le cas du «parc de La Presse» serait semblable à celui de l’avenue des Canadiens-de-Montréal, inauguré en 2009 près du Centre Bell, où «la valeur historique et la référence à l’institution» ont été prises en compte.

Inquiétudes

«C’est une porte d’entrée du Vieux-Montréal, on pourrait user d’un peu plus d’imagination pour nommer ce lieu, a quant à lui indiqué Stéphane Paquette, professeur spécialisé en aménagement du territoire à l’Université de Montréal. Une place avec un tel potentiel qui se présente comme une bannière publicitaire avec ce nom, ça m’apparaît inquiétant.»

M.Paquette a ajouté qu’il est préférable qu’un espace public renvoi à une appropriation publique ou un personnage associé à une collectivité.

«C’est comme accepter le jeu politique plus que la réalité vécue, c’est très dommage, a ajouté Stéphane Gendron, spécialiste français de la toponymie. C’est un peu délicat d’accepter ce genre de situation, surtout que la société elle-même n’a pas fait d’autres propositions. Ça a un côté mainmise forte.»

Dans le cadre du 375e anniversaire, la famille Desmarais prêtera également une sculpture géante, qui sera installée sur la future entrée Bonaventure, pour laquelle Montréal devra payer des frais de transport et d'installation de 500 000 $.