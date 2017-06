Les Américains se pressent pour voir l'audition de Comey

Voyez les réactions captées par notre journaliste Cindy Royer, à Plattsburgh, dans la vidéo ci-dessus.

Ils entendaient parler du limogeage de James Comey et de ses entretiens avec Donald Trump depuis un mois. Jeudi, nombre d'Américains ont pris d'assaut les bars de Washington qui ont retransmis en direct l'audition de l'ancien directeur du FBI.

«Il y a eu tellement de couvertures des médias sur cette affaire que c'est bien d'aller droit à la source», a expliqué Sadie Cornelius, un responsable marketing attablé au Shaw's Tavern, un bar-restaurant d'un quartier très branché de la capitale fédérale américaine, où l'on faisait encore la queue plus d'une heure après le début de l'audition.

Sadie Cornelius, 33 ans, était arrivée tôt pour être sûre d'avoir une place assise dans cet établissement très tendance: on y sert des petits-déjeuners baptisés «FBI petits déjeuners» et des cafés «Covfefe», en référence à l'une des célèbres fautes de frappe commises par le président Donald Trump sur son compte Twitter.

Elle a commandé d'abord un café puis, passés 11 heures, lorsque la vente d'alcool est enfin autorisée, une vodka. «C'est bien d'entendre les faits», s'est-elle réjouie.

Environ 200 personnes entassées dans le bar et sur sa terrasse avaient les yeux rivés sur les écrans de télévision, écoutant l'audition de James Comey dans un silence religieux. Jusqu'à ce qu'il refuse de répondre à la question de savoir si Trump a entravé la justice.

«C'est un peu décevant. On ne va pas au fond des choses", a réagi Dwight Callaway, 55 ans.

«En entendant ce dont lui et Trump ont discuté, on dirait des mafieux qui parlent. Mais c'est Trump, ça, il vient de Queens, à New York, et de la construction. C'est un mafieux», a-t-il affirmé.

Tout d'un coup, l'ambiance studieuse est rompue par des applaudissements: Comey vient d'expliquer, en réponse à une question sur les raisons de son limogeage, que son travail n'est pas de faire plaisir aux gens, mais de servir les Etats Unis.

«Je crois que le monde est effaré par l'administration Trump», commente Hannah Matthews, une Britannique spécialisée dans les droits de l'homme. «On est en train de vivre un moment important pour la démocratie. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont commencer à changer».

Ella Harvey, 18 ans, est encore trop jeune pour avoir le droit de boire de l'alcool dans les bars, mais elle a pu voter pour la première fois en novembre dernier. Et elle a voté pour la rivale de Trump, la démocrate Hillary Clinton.

«Beaucoup de choses ont été dites. J'espère que plus de choses ressortiront d'aujourd'hui», dit-elle.

Après deux heures et demie d'audition publique, pendant lesquelles M. Comey a accusé la Maison-Blanche de mensonges et de diffamation à son encontre et contre le FBI, Sadie Cornelius a reconnu s'être sentie un peu mal à l'aise.

«On dirait que c'est juste la pointe émergée de l'iceberg. Ce qu'il a dit a ouvert une boîte de Pandore, et cela n'a pas répondu aux questions qu'ont beaucoup de gens».