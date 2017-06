Martine Ouellet n’aurait pas respecté les demandes de certains députés qui l’ont appuyée

Le choix de Martine Ouellet d’avoir nommé Louis-Philippe Dubois comme chef de cabinet pourrait être à l’origine des vives tensions au sein du caucus du Bloc québécois.

Louis-Philippe Dubois a été mis à la porte peu après un article du «Huffington Post» selon lequel il aurait coulé des informations dans les médias «dans le but avoué» de nuire à un député de son propre parti, Rhéal Fortin.

M. Dubois a soulevé que le cabinet d’avocat pour lequel travaille M. Fortin a fait affaire avec l’ex-maire de Saint-Jérôme, Marc Gascon, mentionné par la commission Charbonneau, mais jamais accusé.

Les députés bloquistes n’ont pas apprécié cette fuite. Martine Ouellet a reconnu que son employé «n'a plus le lien de confiance» avec les élus, et a condamné «toutes pratiques de coulage dans les médias».

Une réunion d’urgence est prévue en matinée entre les députés et Martine Ouellet mercredi.

Selon Louis Plamondon, président du caucus du Bloc québécois, aucun député «n’en a contre elle. On en a contre la manière qu’un individu a agi en tentant de couler un député pour faire une division à l’intérieur du caucus», explique en entrevue au Québec Matin, Louis Plamondon.

«Lorsque les députés ont appuyé Mme Ouellet à la chefferie, il y a sept députés qui l’ont appuyée. Elle avait l’unanimité au caucus. Quatre députés avaient posé une condition à leur appui : c’est que M. Dubois ne soit pas chef de cabinet même s’il était proche d’elle, pour toutes sortes de raison. Elle l’a nommé quand même, et c’est là qu’a commencé le brouhaha un peu», explique M. Plamondon.

Selon le doyen du Bloc, un parti politique fonctionne un peu comme une forme de dictature.

«Nous quand on a été élu, c’étaient tous des nouveaux députés sauf moi. On fonctionnait par consensus, et tout allait bien. Quand Mme Ouellet est arrivée, on est retombé dans des coutumes de vieux partis, très directifs. La personne qu’elle a nommée, on l’a mise en garde qu’on ne voulait pas travailler avec elle, parce qu’on ne lui reconnaissait pas les compétences pour le faire, mais elle l’a nommé quand même et là ça aboutit à ça. Elle doit regagner notre confiance», juge M. Plamondon.

Le président du caucus croit que Mme Ouellet aurait au moins dû appeler le député visé par les allégations, Rhéal Fortin, et lui dire qu’elle se dissociait du coulage médiatique et des propos rapportés à son endroit.