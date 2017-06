Mission Old Brewery change son approche

La Mission Old Brewery a annoncé, mercredi, devient un système d’intervention pour personnes sans-abri au lieu d’offrir des services de refuge, et ce, dans le but de prévenir l’itinérance chronique.

Dès leur arrivée à La Mission Old Brewery, des gestes d’accompagnement seront posés dans le but de trouver des solutions adaptées à la situation de la personne pour la mener vers un logement offrant un soutien.

«Le système de refuge traditionnel aide à court terme, mais n’est pas une solution durable pour mettre fin à l’itinérance», a souligné Eric Maldoff, président du conseil d’administration de la Mission Old Brewery.

«Les citoyens les plus vulnérables de Montréal auront toujours besoin de repas et d’endroits sûrs où passer la nuit, et la Mission Old Brewery continuera d’offrir ces services, a-t-il poursuivi. Toutefois, ces personnes ont également besoin d’avoir accès à des solutions ciblées pour se loger, obtenir des soins adaptés en matière de santé et recevoir un soutien psychosocial.»

«Nos portes demeureront ouvertes pour les services d’urgence, mais nous ferons désormais des interventions rapides pour résoudre les problèmes d’accès et, par la suite, de maintien au logement.»

L’année dernière, 509 personnes sans-abri ont participé à ce programme, qui a obtenu un taux de succès de 75%.

La Mission Old Brewery peut offrir plus de 300 logements, et ce, un peu partout dans la ville de Montréal, donnant ainsi le choix aux clients de s’installer où, ils le désirent et dans les conditions de son choix.