Multiplication des examens préopératoires: une pratique abusive?

Après avoir lancé un appel à la dénonciation des frais accessoires sur son site web, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, à Montréal, fait un constat inquiétant: le tiers des patients se plaint pour une surfacturation de la part de leur ophtalmologiste.

Dans les faits, il ne s’agit pas de frais accessoires, mais la pratique est questionnable, selon plusieurs intervenants. Sur plusieurs factures consultées par TVA Nouvelles, on remarque une multiplication des examens dont les coûts s’élèvent à plus de 150$. Le total des factures atteint souvent des milliers de dollars.

« C'est quand même assez hallucinant! Sur sept factures, on dénombre pas moins de 11 examens préopératoires. En plus, le montant des examens varie d'une facture à l'autre. Les examens sont différents d'un oeil à l'autre pour une chirurgie de la cataracte. Comment un patient peut s'y retrouver là-dedans? », demande Stéphane Defoy, un organisateur communautaire de la clinique de Pointe-Saint-Charles. Pour lui, cette « facturation créative » est une façon pour les ophtalmologiques de contourner l’abolition des frais accessoires.

Et la plupart des patients sont des personnes âgées, remarque sa collègue Josée-Ann Maurais. « C'est notre santé, c'est nos yeux, c'est important! Alors on dit oui et on le fait, mais est-ce que c'est absolument médicalement nécessaire? On se sent souvent pris en otage».

Il y a une confusion sur la pertinence de l’acte, pense aussi le député caquiste François Paradis. « Le Collège des médecins devrait donner son avis et éclairer le patient sur la nécessité ou non de ces examens préopératoires ».

Exiger des frais pour des examens avant une opération des yeux est légal, mais les ophtalmologistes en abusent, dénoncent les partis d'opposition. Pour la députée Diane Lamarre, «le ministre doit mettre son pied à terre et clarifier ça, mais on sait qu'il a toujours voulu que ça reste les frais accessoires. C'est ça qu'on voit », dit-elle.

Amir Khadir, de Québec Solidaire, abonde dans le même sens : «s'il y avait une volonté vraiment politique d'un ministre pour arrêter ça, ça serait déjà fait ».

Une pratique qui pourra continuer

Pour l'instant, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n'a pas l'intention d'empêcher la facturation de ces nombreux examens. « Les patients ont accès à certaines sources d'information, doivent poser des questions, peuvent demander des opinions au Collège des médecins et à la RAMQ. Le patient doit faire son bout de chemin. S'il se sent lésé, des plaintes peuvent être déposées ».

Pour Stéphane Defoy, le gouvernement avait l’opportunité de mettre fin à la multiplication des examens coûteux avant la chirurgie de la cataracte. Il pouvait l’intégrer dans son règlement concernant l’abolition des frais accessoires, en vigueur depuis la fin du mois de janvier.

Il affirme d’ailleurs qu’il n’est pas trop tard pour l’ajouter dans « le panier des services publics ». Si le ministre ne veut pas intervenir, il encourage les patients à continuer de dénoncer cette pratique sur le registre de surveillance de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.