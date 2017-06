Nouvel incident en plein vol impliquant un apprenti pilote

Un incident sérieux impliquant un avion d'une école de pilotage est survenu hier au-dessus de l'aéroport de Mirabel, a appris TVA Nouvelles.

La tour de contrôle tentait désespérément de joindre le pilote, qui ne répondait pas, pour éviter une collision.

Un événement qui n'est pas sans rappeler cette collision survenue en plein ciel, près de l'aéroport de Saint-Hubert, le 17 mars dernier. Au-dessus des Promenades Saint-Bruno, deux avions s'étaient percutés en plein vol, faisant un mort.

L'enquête est toujours en cours, mais l'une des hypothèses envisagées, c'est qu'il y a eu problème de communication, d'autant plus que les deux pilotes étaient d'origine chinoise et avaient peut-être un problème de compréhension de la langue française ou encore anglaise. C'est un problème qui a été soulevé à de nombreuses reprises par bien des pilotes qui évoluent au-dessus de l'aéroport de Saint-Hubert.

Est-ce que le même problème de barrière linguistique est survenu hier? L'avion, un Cessna 152, évoluait dans le circuit de l'aéroport de Mirabel, cette fois-ci. C'était donc un avion-école et, à de nombreuses reprises, le contrôleur dans la station d'information de vol de Mirabel a tenté de communiquer avec le pilote pour le prévenir qu'il y avait un autre appareil tout près et qui s'approchait.

Dans un extrait des communications avec la tour de contrôle dont TVA Nouvelles a obtenu copie, on peut entendre le contrôleur appeler le pilote à quatre reprises avant que celui-ci réponde finalement. À ce moment, un hélicoptère s’approche de l’avion, et est à environ un quart de mille (environ 400 mètres).

Le pilote se fait alors rappeler à l’ordre par le contrôleur, qui lui rappelle d’écouter la fréquence radio.

Dans ce cas-ci, l'école de pilotage s'appelle l'Académie aéronautique, et l’établissement n'a voulu offrir aucun commentaire.

Il y a de plus en plus d'élèves pilotes autour de l'aéroport de Mirabel. Le nombre d'incidents augmente aussi. Dans les banques de données de Transports Canada, au moins six incidents répertoriés depuis la dernière année, souvent des pertes d'espacement, des manques de communication également.

- D’après les informations de Maxime Landry