Plus de vacances dès l’automne ?

Le gouvernement pourrait bonifier dès cet automne le régime de vacances des travailleurs québécois alors que sera dévoilé son projet de modernisation de la Loi sur les normes de travail.

«Possiblement, la révision pourra se faire à l’automne prochain», a commenté jeudi la ministre du Travail, Dominique Vien, à la sortir du caucus des députés libéraux.

Annoncée en février, la «révision ciblée» de la Loi sur les normes du travail pourrait s’attaquer à la question des vacances. Rappelons que Philippe Couillard s’était montré «très intéressé» la semaine dernière à optimiser les congés payés des Québécois, qui ont actuellement droit à deux semaines de répit après un an de travail. Une troisième semaine s’ajoute après cinq ans.

Le premier ministre réagissait alors aux mesures annoncées par l’Ontario, qui haussera le salaire minimum à 15 $ de l’heure en 2019, en plus d’augmenter le nombre de congés payés des travailleurs.

Proches aidants

Le gouvernement compte aussi se pencher «dans les prochaines semaines» sur le projet de loi de la CAQ, déposé mercredi. Le caquiste Marc Picard propose de reconnaître les proches aidants dans la Loi sur les normes du travail, en plus de les autoriser à prendre 10 congés sans solde pour fournir des soins à une personne dans le besoin, qu’il s’agisse ou non d’un membre de la famille.

Affirmant vouloir étudier la question dans le cadre de la modernisation de la Loi sur les normes du travail, le gouvernement a rejeté jeudi la motion de la CAQ demandant d’adopter ce projet de loi d’ici la fin de la session. «Trop rapide et précipité», soutient Mme Vien, qui souhaite regarder «cette révision-là dans sa globalité.»

«Ce n’est pas par manque d’intérêt envers les proches aidants naturels, pas du tout», a-t-elle précisé, ajoutant qu’une réunion était prévue à la mi-juin avec le Regroupement des aidants naturels du Québec. Des gens du monde des affaires doivent aussi être rencontrés, tout ça dans un objectif de regarder «les impacts» d’une telle mesure et «atteindre un certain équilibre entre la qualité de vie au travail» et «la capacité de payer de nos entreprises».