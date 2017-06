Témoignage de Comey: une émotion qui convainc

On savait déjà ce que déclarerait l’ex-directeur du FBI James Comey devant le Sénat, mais c’est surtout son émotion qui a convaincu le jouteur Bernard Drainville.

«Ce qui m’a frappé c’est l’émotion. Quand il dit "mensonge", sa voix est sur le point de briser, a-t-il relaté, pendant l’émission La Joute. Tu sens que Comey est fragilisé. Sur le plan émotif, c’est un gars qui est encore en train d’absorber le choc de son renvoi. Cette émotion-là me convainc de sa sincérité.»

Des analystes ont comparé le passage de James Comey devant le Sénat au Super Bowl de la politique américaine, un match l’opposant à Trump. Et pour Luc Lavoie, le gagnant de ce match ne s’est pas encore démarqué.

«Il n’y avait pas vraiment grand-chose qu’il pouvait ajouter, estime l’analyste. Il a ajouté un peu d’atmosphère, on a vu qu’il était assez amer de ce qu’il est arrivé, le côté humain de l’affaire. Quant à savoir s’il y a quelque chose de nouveau qui va créer du trouble pour Trump, je ne pense pas.»

Sur cet aspect, même son de cloche pour le collègue Drainville.

«Je m’attendais à ce qu’il nous en donne un peu plus. Maintenant, c’est lui qui l’exprime, devant les grands réseaux américains qui l’ont diffusé : c’est très important sur le plan de l’opinion publique. Est-ce que Trump est davantage menacé? Peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus qu’il ne l’était déjà.»

«La vraie question aujourd’hui, c’est "Est-ce qu’il est sorti de là affaibli politiquement"?, relance M. Lavoie. À mon avis, pas affaibli, mais pas renforcé.»