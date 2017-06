Transdev et Delphi deviennent des partenaires en transport autonome

L’entreprise française Transdev a annoncé jeudi un partenariat commercial avec la société anglaise Delphi pour le développement d’un système de transport autonome à la demande.

Transdev, qui exploite des services publics et privés de transport - notamment au Québec -, et Delphi Automotive PLC, qui se spécialise dans les technologies de conduite autonome, unissent leurs forces pour tester ce système global de transport autonome à la demande, lequel s’appuiera sur le logiciel de répartition de Transdev ainsi que sur la plateforme de conduite autonome de Delphi, développée en collaboration avec Mobileye.

Les deux entreprises entendent partager leur savoir-faire afin, qu’un jour, il soit possible de commercialiser des services de mobilité de proximité sans conducteur.

Des expérimentations se tiendront en France.

Par exemple, à l’Université Paris-Saclay, «Transdev et Delphi développeront ensemble une solution de transport à la demande de «dernier kilomètre» depuis une gare conventionnelle jusqu’au plateau de Paris-Saclay et son campus», a-t-on ajouté.

La Française Transdev est présente au Canada, où elle opère entre autres des services d’autobus pour le grand public et les écoliers, de même que du transport pour les personnes à mobilité réduite et Limocar, qui fait la navette entre Montréal et Sherbrooke.