Une clinique unique en soutien aux parents handicapés

Les parents atteints d’un handicap peuvent compter sur un centre unique au Canada, la clinique Parents Plus du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau de Montréal.

Dans ce lieu, les parents handicapés peuvent rencontrer des équipes d’ergothérapeutes et de techniciens qui adaptent et leur prêtent des équipements.

Dominic Tremblay se rend régulièrement dans cette clinique avec ses enfants de deux et six ans.

Ce père de famille souffre de paralysie cérébrale depuis la naissance et tente de s’occuper de ses enfants de la meilleure des façons.

«La flexibilité des ergothérapeutes a été très, très pratique. Ils trouvent toujours le petit élément qui va faire la différence», explique-t-il.

Depuis 20 ans, Parents Plus a adapté une dizaine de produits, afin de venir en aide à plus de 700 parents.

Par ailleurs, les parents sont suivis durant les deux premières années de vie de l'enfant.

Santé Canda, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et de nombreux centres hospitaliers collaborent avec Parents Plus et leur permettent de réaliser leur rêve.