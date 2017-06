Une femme écrasée deux fois dans l’indifférence générale

La vidéo d’une femme écrasée deux fois dans une rue passante de Zhumadian en Chine a suscité l’indignation de nombreux internautes.

Les images captées par une caméra de vidéosurveillance montrent une femme tentant de traverser une rue et être percutée une première fois.

Un deuxième véhicule finit par lui rouler dessus alors qu’aucun passant ou automobiliste présent ne lui a porté secours depuis la première collision survenue plus d’une minute avant.

La jeune femme a succombé à ses blessures à la fin du mois d’avril, moment où cet accident a eu lieu.

Selon la police locale, les deux automobilistes impliqués dans ce drame font l’objet d’une enquête.

Cette vidéo, partagée sur les réseaux sociaux chinois mercredi, a suscité de nombreuses réactions.

Les internautes se sont notamment interrogés sur l’indifférence de la population face aux personnes en difficulté, rapporte le South China Morning Post.

Il faut dire que certaines personnes simulent parfois des accidents de la circulation pour obtenir des indemnisations.

«Le visionnement de cette vidéo me donne l’envie de pleurer et me mets très en colère. Elle montre aussi l’enfer de la circulation en Chine», a écrit un blogueur sur le site chinois Weibo.

«Mon Dieu! Qu’est-ce qui ne va pas dans notre société? Qu’aurais-je fait si je m’étais trouvé sur les lieux de cet accident? Je pense que j’aurais essayé d’arrêter la circulation pour porter secours à cette femme et j’aurais appelé les secours», s’interroge un autre.