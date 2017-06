Wall Street en très légère hausse après l'audition de Comey

Wall Street a terminé en très légère hausse jeudi en dépit de l'audition accablante de l'ancien directeur du FBI James Comey pour le président Donald Trump: le Dow Jones a pris 0,04% et le Nasdaq 0,39%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a progressé de 8,84 points à 21 182,53 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 24,38 points à 6321,76 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,65 point, soit 0,03%, à 2433,79 points.

Toronto a aussi pris du mieux alors que son indice S&P TSX s’est apprécié de 50,95 points à 15 423,09 points.

Comme souvent depuis le début de l'année, le Nasdaq s'en est mieux tiré que les autres indices, accrochant de justesse un record en clôture alors que le reste du marché a fait du surplace.

«Le marché nous dit que l'on a besoin de quelque chose pour en finir avec le point mort et on ne l'a pas eu aujourd'hui (jeudi) et on ne l'a certainement pas eu avec le témoignage de M. Comey», a estimé Hugh Johnson de Hugh Johnson Advisors.

Très attendue, l'audition de l'ancien premier flic des États-Unis limogé par Donald Trump avait en partie été déflorée par une déclaration écrite révélée la veille.

«L'élément clef pour la Bourse c'est qu'il n'y a rien qui a décrit le président comme ayant clairement enfreint la loi», a mis en avant Patrick O'Hare de Briefing.

James Comey a indiqué ne pas avoir reçu d'ordre explicite de Donald Trump, mais a pris les paroles du président américain «comme une instruction» de mettre un terme à un des volets de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle.

Comme prévu, la Banque centrale européenne (BCE) a par ailleurs maintenu inchangée sa politique monétaire et a procédé «à quelques légères modifications dans ses prévisions et dans les termes employés», ont complété les courtiers de Charles Schwab dans une note.

Quant aux élections législatives britanniques, qui ont semblé plus disputées après des sondages la semaine dernière dessinant une réduction de l'avance des conservateurs de la première ministre Theresa May sur les travaillistes, leurs résultats n’étaient publiés qu'après la clôture de Wall Street.

«Même si les conservateurs font un mauvais score, cela ne va pas changer grand-chose, on aura toujours le Brexit», a relativisé Karl Haeling de LBBW.