Condamnée pour avoir eu des relations sexuelles avec un ado de 15 ans

Pour avoir eu de nombreuses relations sexuelles avec un adolescent de 15 ans qu’elle connaissait depuis la plus tendre enfance, une mère de famille a écopé d’une peine d’emprisonnement de 15 mois, vendredi, au palais de justice de Québec.

À la fin de l’été 2015, Cathia Miville, 36 ans, a été invitée chez l’une de ses bonnes amies qui s’apprêtaient à célébrer le 15e anniversaire de son fils.

Après une soirée bien arrosée, Miville s’est pointée dans la chambre de l’adolescent pour commettre l’irréparable.

Avec lui, elle a eu une relation sexuelle complète et si le jeune garçon était «volontaire», il ne pouvait pas légalement consentir à ces gestes intimes prodigués par la femme qui l’a vu grandir.

Les mois ont passé et les relations se sont accumulées tant et si bien que, sur une période de huit mois, le tribunal a retenu qu’il y avait eu «entre cinq et dix», voire même une quinzaine de relations ou d’attouchements.

Selon le rapport présententiel, l’accusée qui était alors en couple en retirait «du plaisir» et le fait de devoir se cacher pour vivre cette relation «l’excitait».

Une relation qui a laissé de nombreuses séquelles, notamment pour la mère du garçon qui a témoigné, vendredi, devant son ancienne amie qui retenait ses larmes.

«Quand je l’ai appris... ça m’a tellement fait mal au cœur... Je l’hébergeais, je la nourrissais... et pendant ce temps-là, elle faisait ça, en bas, avec mon fils... Je me suis tellement sentie trahie», a dit, difficilement, la mère de la victime.

Comme facteur aggravant, la juge Marie-Claude Gilbert a retenu la «nature des attouchements» qui sont allés jusqu’à la relation sexuelle complète.

Le fait que l’accusée ait agi en cachette, au domicile de sa victime, a également été considéré par le tribunal comme un facteur aggravant.

Au surplus, la présidente du tribunal a noté que dans le rapport présentenciel, Miville «banalisait ses gestes en disant que c’est l’adolescent qui initiait les contacts».

En plus de la période d’emprisonnement, Cathia Miville devra respecter une période de probation au cours de laquelle elle s’est engagée à ne pas consommer d’alcool et à ne pas entrer en contact avec sa victime et sa famille.

De plus, elle ne pourra entrer en contact, d'aucune façon, avec des enfants âgés de moins de 16 ans à l’exception de ses propres gamins.

Elle devra également être inscrite au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.