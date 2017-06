Des chaussures de sport Apple à vendre pour 15 000$ US

Que diriez-vous de posséder des chaussures de sport Apple produites dans les années 90?

C’est possible si vous avez au moins 15 000$ US à investir dans cet achat.

Une paire de chaussures de sport produites «exclusivement pour les employés d’Apple» dans les années 90 a été mise aux enchères aux États-Unis. La mise de départ est fixée à 15 000$ et l’encanteur s’attend à ce que les mises atteignent 30 000$.

Les chaussures blanches sont de taille 9 et demi et arborent l’ancien logo d’Apple et celui des ordinateurs de la famille Macintosh sur le côté. La description du produit ne précise pas si les souliers ont déjà été portés.

Les mises sont acceptées jusqu’à dimanche sur le site de la maison d’enchères Heritage Auctions.

