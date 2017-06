Des produits chocolatés retirés pour risque de salmonelle

Des produits chocolatés des marques Galaxy et Maltesers Teasers distribués par Mars au Royaume-Uni et en Irlande ont été retirés vendredi de la vente à cause de «la présence potentielle de salmonelle», a indiqué Mars dans un communiqué.

Il s'agit de sept produits Galaxy ou Maltesers Teasers, des barres ou des boules chocolatées, dont les dates limites de consommation expirent au 6 ou 13 mai 2018, a précisé Mars, propriétaire de ces différentes marques.

«Lors de tests de routine, nous avons détecté la possible présence de salmonelle dans les ingrédients utilisés pour faire certains de nos produits Galaxy, dont les barres Smooth Milk Chocolate, Ministrels, Counters, et Teasers», a précisé le groupe dans un communiqué publié sur son site internet, sans préciser la quantité de produits concernés.

«Un petit nombre de ces produits ont été distribués et bien que nous n'ayons pas de plaintes, nous avons pris la décision, par précaution, de rappeler ces produits potentiellement contaminés afin de garantir la sécurité de nos consommateurs et de conserver leur confiance», selon la même source.

Les consommateurs ayant ces produits pourront obtenir remboursement en contactant le service client, selon Mars UK et Mars Irlande.

La salmonelle est une bactérie qui peut contaminer les aliments. Elle peut donner lieu à des diarrhées, nausées ou vomissements ainsi qu'à de la fièvre.