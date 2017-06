Détours de l’autoroute 25: «Là, c’est assez»

Plus de deux mois après l'affaissement sur l'autoroute 25, l'exaspération gagne toute la région de Lanaudière.

Ce matin, en pleine heure de pointe, une trentaine de citoyens se sont regroupés sur un viaduc surplombant l’autoroute 25 pour manifester leur exaspération.

Archives/Agence QMI

À Saint-Lin–Laurentides, notamment, les citoyens en ont assez. Depuis que l’autoroute 25 est fermée à Saint-Roch-de-l’Achigan, de nombreux automobilistes empruntent la route 335, qui traverse la municipalité. La fin de semaine, il y a souvent jusqu’à 7 kilomètres de bouchon de circulation.

Et la saison touristique en est à ses premiers balbutiements...

Le 7 avril dernier, un ponceau s’est affaissé sur l’autoroute 25. Un important détour a été mis en place. Un mois plus tard, un porte-parole du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports avait indiqué que les travaux seraient terminés pour la Fête nationale.

Mardi, pourtant, le gouvernement s’est ravisé. Un porte-parole pour la région de Lanaudière a affirmé que la réouverture du segment de l’autoroute n’aurait lieu qu’à la fin du mois de juillet. Il a fallu revoir la configuration du projet et la grève des travailleurs a ralenti les travaux, explique-t-on.

«Là, c’est assez. On veut que le MTQ nous dise la vérité, lance un citoyen, Jean-Claude Mondion. De me faire dire que ça prend un batardeau, des tests, on n’avait pas pensé à nos essais... Là, mettez la machinerie à l’œuvre. Les ponceaux, faites-les au plus sacrant!»

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, il pourrait y avoir d’autres manifestations dès la semaine prochaine pour mettre de la pression sur le ministère des Transports.

-D'après les informations de Maxime Landry