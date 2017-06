Injonction provisoire contre les grévistes de Niobec

Le nombre de piqueteurs à la mine Niobec à Saint-Honoré est maintenant limité, a statué vendredi la Cour supérieure dans une injonction interlocutoire provisoire à la compagnie.

L'accès aux installations de l’entreprise est mouvementé depuis le début du conflit.

Niobec a déposé en preuves à la Cour des bandes vidéo provenant de ses caméras de surveillance et des agents de sécurité.

Dans les cas cités par la compagnie, notons, le déplacement du personnel-cadre et des cols blancs, qui ne sont pas en grève qui ont été perturbés par une bombe fumigène. L'incident a duré 45 minutes.

D'autres images montrent des syndiqués en train d'obstruer les accès à la mine, soit en groupe ou avec des véhicules.

La compagnie allègue également que des agents de sécurité qu'elle a embauchés ont vécu les mêmes entraves. Le véhicule du directeur de l'agence de sécurité aurait aussi été encerclé pendant de longues minutes.

Dans sa requête, Niobec parle d'obstruction systématique, de gestes d'intimidation, de vandalisme et de menaces. Elle affirme que le groupe a atteint les 150 personnes devant la mine. Elle reproche aux grévistes d'avoir endommagé des véhicules avec des crevaisons, par exemple.

Le juge Jacques Babin a accordé une injonction provisoire à l'employeur. Le magistrat limite le nombre de piqueteurs à trois endroits aux abords de Niobec.

Le juge exige également aux syndiqués et à leurs représentants, de cesser et de s'abstenir d'empêcher toute personne d'avoir libre accès aux installations de Niobec, de ne pas obstruer ou bloquer les voies d'accès publiques, ni endommager les biens et de cesser d'intimider, menacer, molester ou bousculer toute personne qui se rend ou sort de la mine.

Le tribunal leur interdit aussi de piqueter avec le visage couvert et d'utiliser toute bombe fumigène.

Le syndicat a informé ses membres de ces règles et dit avoir l'intention de se conformer à la décision du tribunal.

L'injonction est émise de façon provisoire étant donné son caractère d'urgence. Patrons et syndicat reviendront en cour, le 19 juin, pour débattre du fonds de l'injonction et convaincre le juge si elle doit ou non être permanente.