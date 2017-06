La reconstruction du port de Matane est pour bientôt

Le gouvernement du Québec va confirmer d'ici une semaine tout au plus qu'il va devenir propriétaire de plusieurs ports fédéraux, dont celui de Matane.

La Coalition urgence Port de Matane a bon espoir que cette annonce coïncidera avec celle de la reconstruction du quai commercial qui est rendu au bout de sa vie utile.

Le quai commercial de Matane a été construit en 1971. Mais 46 ans plus tard, ses jours sont comptés. Pourtant, il est plus utilisé que jamais.

Depuis 2011, l'activité économique y a cru de 20 % en moyenne par année. C'est pourquoi des gens d'affaires et des élus de la Matanie réclament sa reconstruction rapide. Environ 745 emplois directs et indirects en dépendent dans la région.

«C’est une situation qui est assez unique. Et l’état de décrépitude du quai est aussi un cas unique. Y’a d’autres quais qui ont besoin de réparation, mais pas dans une situation urgente comme celle de Matane», a affirmé Jean Langelier, membre de la Coalition.

«On est déjà en retard pour la réalisation de ces travaux-là, a souligné le maire de Matane, Jérôme Landry. On parle de cinq ans de durée de vie du quai. Si vous parlez des études, des plans et devis, les études environnementales et la réalisation des travaux... ça va prendre au moins cinq ans.»

Dans le dernier mois, la Coalition urgence Port de Matane a rencontré le ministre fédéral des Transports et le ministre délégué aux Affaires maritimes du Québec. Et pas sans raison, car Québec s'apprête justement à reprendre le Port de Matane d'Ottawa, mais seulement une fois remis en état.

«On s’attend à ce que le gouvernement d’Ottawa prenne rapidement position dans le dossier, assume ses responsabilités et entame le processus de reconstruction du quai commercial du Port de Matane», a ajouté M. Langelier.

La Coalition urgence Port de Matane espère en savoir plus d'ici les prochains jours. Entretemps, la pression politique va s'accentuer tant sur le fédéral que sur le provincial.

«Pour nous, c’est clair que notre quai doit être reconstruit, a dit le maire Jérôme Landry. S’il faut mettre de la pression supplémentaire, on va le faire.»

La reconstruction du quai commercial de Matane serait évaluée entre 30 et 50 millions $.