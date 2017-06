La ville portuaire de Churchill est isolée par des inondations

La compagnie de chemins de fer OmniTrax a annoncé vendredi qu’elle fermait pour une période indéterminée le lien ferroviaire entre Amery et Churchill, dans le nord du Manitoba en raison d’inondations catastrophiques.

La décision affecte environ 250 km de rails dans la partie la plus au nord du chemin de fer qui traverse le Manitoba du centre-ouest vers l’est puis vers le nord jusqu’au port de Churchill situé sur la baie d’Hudson.

Vendredi, en annonçant cette mesure, OmniTrax, une compagnie américaine, a précisé que les opérations sur ce tronçon ne devraient pas reprendre avant la saison d’hiver.

Le quotidien «Winnipeg Free Press» a souligné que cela signifie que «les 900 habitants de Churchill seront privés de lien terrestre avec le reste de la province et devront dépendre entièrement sur le transport aérien au cours des mois à venir».

Dans un communiqué, vendredi, OmniTrax a indiqué que, selon une évaluation préliminaire d’une firme d’ingénierie indépendante, «la plateforme de la voie a été emportée par l’eau en 19 endroits». «Cinq ponts sont visiblement endommagés, et 30 autres ponts et 600 ponceaux, des structures qui permettent à l’eau de passer sous la voie ferrée, nécessiteront une évaluation plus poussée pour connaître leur intégrité structurelle», a expliqué la compagnie.

«Les dommages sont sans précédent et catastrophiques», a déclaré Peter Touesnard, ‎le directeur commercial chez OmniTrax.

Selon le «Winnipeg Free Press», M. Touesnard a clairement laissé entendre que la compagnie pourrait ne jamais réparer les dommages, ces derniers étant de beaucoup supérieurs à ce que sa police d’assurance couvre et parce qu’elle n’a pas l’argent nécessaire pour effectuer les réparations.

Le tronçon entre Amery et Churchill est impraticable depuis le 23 mai, soit depuis qu’il a été immergé sous d’énormes quantités d’eau. À un certain moment, des sections du chemin de fer allant jusqu’à 1 km de longueur étaient complètement recouvertes d’eau, jusqu’à 6 m de hauteur par endroit, a indiqué le «Winnipeg Free Press».