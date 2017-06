L’Acadie rock les Francos

C’est un vieux rêve qui se concrétise pour le musicien Joseph Edgar avec le spectacle «Acadie rock», qui sera offert le 14 juin aux FrancoFolies. Plus grand rassemblement collectif d’artistes acadien jamais présenté au Québec, le spectacle témoigne de l’ébullition musicale qui secoue actuellement Moncton.

«Acadie rock», c’est le nom du recueil de Guy Arsenault qui a causé un électrochoc linguistique en 1973, avec ses vers entièrement rédigés en chiac. Une poésie acadienne qui a continué de se frayer un chemin contre vents et marées, se soldant notamment par un patrimoine musical qui se déploiera en grand le 14 juin aux FrancoFolies. Le concert nommé «Acadie rock» est comme un cycle qui se clôt, et aussi l’aboutissement du projet caressé depuis des années par Joseph Edgar.

Après six participations consécutives aux Francos, celui qui nous a charmés avec son «Espionne russe» a choisi de réunir tout ce qui se fait de mieux en musique francophone acadienne. «On s’entend que le timing est vraiment parfait cette année», souligne-t-il.

Les astres semblent effectivement s’aligner depuis quelques années à Moncton. «Avant, c’était ponctuel. Aux trois ou quatre ans, un artiste comme Marie-Jo Thério, Roch Voisine ou Wilfred Le Bouthillier émergeait de la scène acadienne», se remémore Joseph Edgar.

«Mais maintenant, c’est complètement fou. Il y a 22 albums francophones qui sont sortis en trois mois à Moncton à l’automne 2016», souligne Caroline Savoie. L’auteure-compositrice-interprète de 22 ans a brillé au concours «The Voice 2014» en France et a raflé les honneurs de la 47e édition du Festival international de la chanson de Granby. Elle fait partie de cette jeune génération d’artistes acadiens qui brilleront lors d’«Acadie rock».

Une explosion de talent donc, mais qui mijote depuis longtemps dans les cuisines des foyers du Nouveau-Brunswick. «Les hivers sont ¨freaking¨ longs par chez nous! Pour passer le temps, soit tu fais de la musique, ou tu peins, ou tu fais de la poésie...», détaille Joseph Edgar en riant.

«Dans chaque maison, il y a quelqu’un qui joue de la musique. Je suis plus gênée quand je joue au Nouveau-Brunswick, parce que je sais que les trois quarts du public sont aussi bons que moi», lance en riant la musicienne Amélie Hall. Celle qui est originaire de Tracadie-Sheila a posé ses valises à Montréal il y a 11 ans, et sortira bientôt son deuxième album à saveur country.

Les Acadiens à Montréal

Devenus de trop gros poissons pour leur petit bocal, de plus en plus de musiciens acadiens décident, comme Amélie Hall, de faire le saut dans la métropole, dans l’espoir de percer au Québec, en France et même aux États-Unis. Souvent confinés par le passé à un statut de créature exotique, ils réussissent désormais à obtenir des succès d’estime, tout en conservant fièrement leur identité.

«Avant, on avait cinq minutes d’entrevue à la télé et on se faisait poser des questions sur nos manières de langage. On est fiers de notre histoire, mais on sent que le public cesse de fixer juste l’enrobage et commence à s’intéresser véritablement à nos albums», affirme Amélie Hall.

Le chemin tracé par des artistes comme Radio Radio et Lisa LeBlanc, et avant eux par Édith Butler et Marie-Jo Thério, a certainement encouragé les jeunes à passer du feu de camp à la grande scène. «On jouait de la musique par passion, mais personne ne pensait vraiment à faire carrière, ce n’était juste pas une réalité qu’on envisageait. Quand Lisa a vendu 100 000 copies de son premier album, disons que ça a inspiré pas mal de monde», remarque Caroline Savoie.

En retour, ces jeunes dégourdissent les musiciens plus expérimentés. «Les milléniaux ont une confiance et une énergie qui m’enflamment. On est pas mal plus solides sur notre planche à roulettes, et je pense que notre chaleur plaira au public», croit Joseph Edgar.

De Caraquet à Shédiac, du punk au folk, c’est toute la beauté de l’Acadie qui résonnera dans nos oreilles le 14 juin à la Place des Festivals.