L’avocate montréalaise Aline U.K. Quach devient juge à la Cour supérieure

La nomination de l’avocate montréalaise Aline U.K. Quach à titre de juge de la Cour supérieure du Québec, districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, a été annoncée vendredi par la ministre de la Justice et procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould.

Avocate au Bureau d’aide juridique de Maisonneuve-Mercier, dans l’est de Montréal, Mme Quach a un parcours hors du commun. Née au Vietnam, arrivée au Canada avec sa famille en tant que réfugiée, elle a choisi jusqu’ici dans sa carrière d’avocate de représenter des clients en difficulté ou vivant une situation économique précaire.

Mme Quach, qui parle français, anglais, espagnol et vietnamien, a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Montréal en 1994. Deux plus tard, elle était admise au Barreau du Québec après avoir été stagiaire auprès de l’Aide juridique de Montréal. Elle a par la suite été active en cabinet privé, avant de rejoindre à nouveau l’Aide juridique de Montréal en 1999.

Dans le communiqué annonçant sa nomination, le ministère fédéral de la Justice a souligné qu’elle a «offert des services juridiques hautement nécessaires aux Québécois à faibles revenus qui n’auraient pas autrement accès à la justice», ajoutant que sa pratique a essentiellement concerné le droit familial et les enlèvements internationaux d’enfants, ainsi que le droit civil et administratif.

Le communiqué précise qu’elle «a consacré sa carrière à la représentation de clients en difficulté et défavorisés». «Tout au long de sa carrière, elle a su faire profiter les jeunes avocats de son expertise et de son expérience. Elle s’est impliquée activement auprès du Barreau de Montréal, notamment en siégeant à des comités axés sur le mentorat et la diversité ethnoculturelle.»

Délais d’attente

Soulignons que Québec avait réclamé ce printemps, auprès d’Ottawa, la nomination de 14 juges pour réduire les délais d’attente et ainsi éviter que des accusés évoquent l’arrêt Jordan pour échapper à la justice. La ministre Wilson-Raybould avait nommé quatre juges après une rencontre avec son homologue québécoise, Stéphanie Vallée.