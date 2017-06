Le taux de chômage remonte à 6,6% au Canada

Le taux de chômage est légèrement remonté en mai de 0,1 point de pourcentage au Canada à 6,6% de la population active, a annoncé vendredi l'institut de la statistique.

L'économie canadienne a créé 54 500 emplois en mai, principalement des temps pleins et chez les jeunes, une tendance qui n'avait pas été observée depuis l'automne dernier.

Les créations d'emplois sont près de cinq fois plus importantes que la moyenne des prévisions des économistes qui tablaient sur 11 000 emplois et un taux de chômage de 6,6%.

En avril, le niveau du chômage était tombé au plus bas depuis 2008 et la crise financière. L'augmentation de l'emploi en mai reste dans la tendance constatée depuis bientôt un an.

Après plusieurs mois où les temps partiels soutenaient le marché du travail, ce sont les 77 000 créations d'emplois à temps plein qui ont été cette fois le moteur principal, particulièrement chez les jeunes de 15 à 24 ans.

Pour cette tranche d'âge, l'emploi a augmenté de 28 000 postes «première hausse notable chez les jeunes depuis octobre 2016», a indiqué Statistique Canada.

Le taux de chômage des jeunes est remonté cependant à 12% (contre 11,7% en avril) en raison d'une arrivée importante de la population de cette tranche d'âge sur le marché du travail avec la fin des enseignements.

Le taux de chômage pour les hommes de 25 à 54 ans a baissé de 0,3 point en mai à 5,8% avec la création de 25 000 emplois. Pour les femmes, l'emploi est resté stable en mai avec un taux de chômage de 5,3%.

Les secteurs des services techniques, des industries manufacturières et du transport ont été les plus dynamiques comme dans le commerce.

En revanche, l'emploi a reculé dans les services financiers et immobiliers, dans le secteur culturel et dans les administrations publiques.