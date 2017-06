Le «wakesurf»: un plaisir parfois problématique au Québec

Les embarcations de type «wakesurf», qui ont fait leur apparition sur le marché québécois depuis environ cinq ans, sont de plus en plus populaires, mais également de plus en plus dérangeantes.

Ces bateaux sont conçus pour provoquer une immense vague derrière l’embarcation, permettant aux plaisanciers de faire du surf sur n’importe quel cours d’eau, même le plus calme.

Toutefois, ce type d’embarcation, lorsqu’il se trouve dans des zones où le cours d'eau fait moins de cinq mètres de profondeur, va brasser le fond, libérant ainsi des sédiments, du phosphore, et même parfois certains métaux lourds. L’eau devient opaque, brune, et les plantes marines, les algues, s’accumulent.

De plus, les plaisanciers qui s’approchent des rives participent à l’érosion accélérée des berges.

Les bateaux de «wakesurf» intéressent particulièrement des groupes de jeunes, une clientèle plus bruyante que d’autres plaisanciers.

«C’est un peu incohérent de dire que le fédéral régit la navigation alors que les municipalités doivent s’occuper des problèmes que cela engendre», explique Louis-Philippe Cyr, de Memphrémagog Conservation.

«Il y a des gens avec des lampes nocturnes, à 3 heures du matin avec des systèmes de son, qui faisaient du wake en plein milieu de Fitch Bay. Je peux vous dire que notre téléphone rougissait, les gens étaient furieux», commente pour sa part le président de Memphrémagog Conservation, Robert Benoît.

Si plusieurs adeptes de cette pratique sont tout à fait respectueux, ceux qui ne respectent pas les règles de navigation sortent du lot.