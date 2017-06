Les familles québécoises affranchies de l’impôt le 21 juin

Les familles québécoises seront affranchies de l’impôt, c’est-à-dire qu’elles commenceront à travailler pour elles-mêmes à compter du 21 juin, près de six mois après le début de l’année, a rapporté vendredi l’Institut Fraser en se basant sur les calculs de ses économistes.

À l’échelle canadienne, il n’y a qu’à Terre-Neuve-et-Labrador que les contribuables devront patienter plus tard que dans la Belle Province, soit jusqu’au 25 juin.

À l’opposé, les Albertains et les Saskatchewanais sont ceux qui composent avec le fardeau fiscal le moins élevé, alors qu’ils ont été respectivement affranchis de l’impôt et de tout ce qu’on leur demande de payer en taxes les 21 et 29 mai dernier, un bon mois avant les Québécois.

La moyenne nationale est fixée au 8 juin par l’Institut Fraser, un groupe de réflexion de droite qui tient compte du fardeau fiscal annuel total imposé aux familles par les gouvernements fédéral, provincial et municipal. Autrement dit, si l’on demandait aux citoyens québécois de payer d’avance l’ensemble des impôts et des taxes, ils n’auraient pas un seul dollar en poche avant le 21 juin, note l’Institut, qui est basé en Colombie-Britannique.

Diminution du fardeau fiscal global depuis deux ans

Les contribuables du Québec peuvent toutefois se réjouir, car ils sont affranchis de l’impôt une semaine plus tôt qu’en 2015 et une journée plus tôt que l’an dernier.

Selon Charles Lammam, directeur des Études fiscales à l'Institut Fraser, la diminution du fardeau fiscal global a été orchestrée par le gouvernement Couillard, qui a imposé d’importantes mesures d’austérité au cours des deux premières années de son mandat, entamé en 2014.

«Le gouvernement du Québec a réalisé des progrès dans le redressement des finances de la province, et bien qu'il reste encore beaucoup à faire, les Québécois voient enfin une réduction de leur fardeau fiscal global», a-t-il dit par communiqué.

La famille québécoise type, comprenant deux personnes ou plus, paiera en moyenne un total de 44 003 $ en impôt et en taxes, selon l’Institut Fraser, soit 46,7 % de son revenu annuel de 94 323 $. La somme de 44 003 $ tient compte de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales, des taxes de vente, des taxes foncières, des taxes sur le carburant, des taxes sur l'alcool et le tabac, entre autres.

Il y a deux ans, la même famille payait 48,7 % en impôt et en taxes. D’après l’Institut Fraser, l’élimination de la taxe sur la santé, la diminution de l’impôt des sociétés et d’autres allégements ont permis de faire baisser le fardeau fiscal global.

«La journée de l'affranchissement de l'impôt permet de mettre en perspective le fardeau fiscal total, et aide les familles québécoises à comprendre la portion exacte de leur argent qu'elles remettent aux gouvernements», a indiqué Yanick Labrie de l'Institut Fraser.