Les profits du franchiseur de Mikes en hausse

Groupe Restaurants Imvescor, qui possède les chaînes Mikes, Scores, Bâton Rouge et Pizza Delight, a vu ses profits augmenter de 12% au deuxième trimestre.

Pour le trimestre clos le 30 avril dernier, Imvescor a déclaré un bénéfice net de 2,825 millions$ en hausse comparativement à celui de 2,518 millions$ enregistré à la même période l’an dernier.

Les revenus du franchiseur de l’enseigne Commensal ont également crû de 9,8%, à 13,2 millions$.

«Les ventes comparables des restaurants franchisés ou corporatifs - ouverts depuis plus d’un an - ont augmenté pour un huitième trimestre consécutif grâce à la contribution des restaurants Mikes, Bâton Rouge et de notre dernière acquisition, Ben & Florentine», a déclaré Frank Hennessey, président et chef de la direction.

«En tant qu'organisation, nous restons concentrés sur les piliers qui soutiennent l'amélioration continue de nos entreprises, dont les performances et la rentabilité des franchisés», a-t-il ajouté.

L’entreprise a dit avoir mis au goût du jour 44 restaurants et espère en rénover au total 125.

«Au deuxième trimestre, nous avons continué à rationaliser et à investir dans des initiatives de formation pour soutenir l'expérience client. Nous avons également accéléré le rythme de notre plan de rajeunissement du restaurant ("RRP")», a ajouté le grand patron.