L'identité de l'homme mort noyé à Desbiens est maintenant connue

La Sûreté du Québec (SQ) a dévoilé vendredi l’identité du jeune touriste mort noyé dans les eaux de la rivière Métabetchouane, à Desbiens, au Lac-Saint-Jean. Il s’agit de Cédric Capacci, un résident de Québec d’origine française.

Le corps du jeune homme de 24 ans a été repêché jeudi soir vers 18 h 30 dans une fosse d’une vingtaine de pieds de profondeur à 500 mètres de l’endroit où il a accidentellement chuté, mercredi, lors d’une promenade avec trois amis qui visitaient le parc du Trou de la Fée, pourtant fermé à cette période de l’année.

M. Capacci a échappé son appareil photo alors qu’il se tenait aux abords de la rivière tumultueuse. C’est en tentant de rattraper son appareil qu’il a perdu pied. Un ami qui se trouvait avec lui a tenté de le sauver, en vain.

«Tout ce que j’ai vu, c’est son bras et sa tête sortir des rapides, et après ça je ne l’ai plus jamais vu», a raconté Julien Déziel lors d’un entretien avec les journalistes jeudi matin.

Originaire de La Farlède en France, Cédric Capacci habitait à Québec depuis cinq ans et il étudiait à l’Université Laval en communication, selon son profil Facebook.