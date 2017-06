Mural: hymne à la joie

Elle est une vandale féministe, il est un photographe intrépide. Dans le cadre du festival Mural, MissMe et Aydin Matlabi uniront leurs forces afin de faire jaillir les mille couleurs du courage d’enfants vivant en zone de crise.

Si une chose unit les univers créatifs aux antipodes de MissMe et Aydin Matlabi, c’est bien leurs parcours imprévisibles. Dans sa vie antérieure, MissMe était directrice artistique dans une agence de pub.

«On se dit tous des mensonges pour s’adapter à une société qui ne nous sied pas. J’étais rendue à un point où j’étais en décalage avec qui j’étais. La seule chose que je pouvais faire pour ne pas mourir, c’était de tout quitter», raconte la graffiteuse anonyme.

D’un emploi de jour, elle plonge tête première dans les ruelles sombres de la métropole. «Je voulais sortir de toutes les règles, ne plus demander la permission, créer sans canevas, sans galerie. C’est une crise d’adolescence, mais assumée et réfléchie», lance celle qui aborde des enjeux féministes à travers ses œuvres.

Foncer tête première, Aydin Matlebi connaît. Débarqué ici à 5 ans après avoir quitté l’Iran avec sa mère, il grandit dans un environnement baigné de violence. «Montréal, c’était pas comme maintenant, c’était une autre histoire. Il y avait de vrais terroristes, les motards, qui posaient des bombes. C’est dans ça qu’on évoluait!», souligne-t-il.

Après s’être fait mettre un appareil photo dans les mains au cégep, il agit à titre de photographe lors de la semaine de la Fierté, puis se concentre rapidement sur les gangs de rue de Detroit, jusqu’à l’Afghanistan, où il se rend en 2003. De l’Iran au Congo, une constante demeure: la force des enfants qui doivent grandir en zone de crise.

Montrer le beau

Touchée par le travail d’Aydin, MissMe a voulu montrer au grand jour les clichés du photographe, souvent exposés dans des musées ou des galeries. «Même si le musée est gratuit, plein de gens n’y vont pas. On applique le principe de rue que moi je connais: montrer des œuvres aux gens, qu’ils le veuillent ou non», balance-t-elle.

Ensemble, les deux artistes ont voulu aller à l’encontre des clichés de zones de guerre vus trop souvent dans les médias. «Ces images veulent choquer et rendre triste, et ça a pour effet de donner l’impression que rien ne peut être fait pour ces enfants-là. Or, même un jeune qui est malade, il est en vie! Le simple espoir d’un lendemain est tout ce qui compte parfois», dit doucement Aydin Matlabi.

Les images colorées et lumineuses qui orneront leur murale permettront peut-être d’empêcher, l’espace de quelques jours, que ces enfants ne sombrent tranquillement dans l’oubli. «En même temps, on n’est pas là pour sauver qui que ce soit, ou même prétendre à ça. Ce sont juste des enfants qu’Aydin aime, et qui ont été heureux à un moment de leur vie», souligne MissMe.

Le festival Mural se poursuit jusqu’au 18 juin.