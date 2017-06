Nicole Kidman perturbée après un tournage dirigé par Jean-Marc Vallée

L’intensité de certaines scènes tournées pour la minisérie «Big Little Lies» a eu des effets sur l’actrice Nicole Kidman et ce, bien après que le réalisateur Jean-Marc Vallée ait crié « coupez ».

Dans cette série diffusée sur la chaîne américaine HBO, Nicole Kidman joue le rôle d’une femme victime de violence conjugale.

« Il y a eu un moment où il (Jean-Marc Vallée) voulait y retourner et refaire la scène où je suis projetée contre une armoire, parce que ça n’était pas assez dur, raconte Nicole Kidman au "Hollywood Reporter". J’étais là : "J’ai des bleus partout à cause de la violence de la scène, donc j’ai du mal à croire que ça ne se voit pas à l’image". Mais comme on le sait, parfois ce qu’on ressent ne se voit pas à l’écran. »

Une scène a été si dure à tourner pour Nicole Kidman qu’une fenêtre en a fait les frais. «J’étais sur le sol, allongée. Je ne pouvais pas me lever. Je ne voulais pas me lever. Et je me souviens que Jean-Marc venait avec une serviette à mettre sur moi entre chaque prise. Je me sentais complètement humiliée et dévastée. Et en colère à l’intérieur. Je suis rentrée à la maison et j’ai jeté une pierre sur une porte vitrée», détaille Nicole Kidman.

Quand c’est arrivé, l’actrice a prévenu Reese Witherspoon, actrice et productrice exécutive de la série. « On restait dans un hôtel et elle m’a appelée pour me dire : "J’ai fait un truc de dingue", raconte Reese Whiterspoon. Elle était rentrée du travail, et elle avait tourné une de ces horribles scènes. "Je ne pouvais pas rentrer dans ma chambre donc j’ai balancé une pierre dans la vitre... Je ne fais pas ce genre de truc".»

Et Nicole Kidman d’ajouter : « Je retenais toute cette rage et tout ce qui s’était passé ».