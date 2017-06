Privés de leur bal pour avoir saccagé l'école

Des finissants sont privés de leur bal à la suite du saccage de leur école secondaire, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mercredi, quelques malfaiteurs ont décidé de souligner la fin des classes en faisant du grabuge à la polyvalente des Quatre-Vents, à Saint-Félicien.

Des œufs ont été lancés dans les fenêtres, et de la farine, de l’eau et de la poudre pour bébé ont été répandues dans l’école. Des milliers de feuilles de papier ont été lancées. Des tuiles du plafond ont même été brisées.

Le bal des finissants, prévu aujourd’hui, risque donc d’être moins amusant que prévu pour certains. La direction a en effet identifié plusieurs des élèves responsables de ce bordel, dont une vingtaine de finissants contre qui elle a décidé de sévir.

Les adolescents concernés par la sanction pourront être présents à l’arrivée des finissants ainsi que pendant la cérémonie protocolaire, mais ils n’auront pas la possibilité de profiter de la soirée avec leurs amis.

Ce choix de la direction choque plusieurs élèves, qui trouvent que la punition va trop loin.

«C’est un ‘’trip de gang’’, il faut que tout le monde soit là pour vivre ça ensemble. Enlever 20 personnes, c’est pénaliser tout le monde, estime la présidente du comité du bal de finissants, Stéphanie Larocque. Là, mes amies ne seront pas présentes à la soirée, alors déjà là, l’ambiance est vraiment pas le fun parce qu’il y a des professeurs qui ont décidé de nous laisser tomber.»

Par ailleurs, 1000$ seront retranchés du budget du bal, une somme qui devait être consacrée à l’achat de cadeaux, mais qui sera plutôt confisquée par la direction pour réparer les dégâts.

Encore une fois, on crie à l’injustice du côté des étudiants. «Ce n’est pas de l’argent que l’école nous a donné, c’est de l’argent que les finissants ont ramassé cenne par cenne, et on y a mis beaucoup d’efforts et beaucoup de temps», déplore Stéphanie Larocque.

De son côté, la direction estime que les élèves qui font partie du comité organisateur du bal auraient dû être capables de contenir leurs pairs qui ont décidé de saccager l’école.