Semaine de vacances supplémentaire: la FCEI évalue les coûts à 2,5 milliards$

Le projet du gouvernement Couillard d’ajuster la Loi sur les normes du travail pour offrir plus de vacances aux travailleurs québécois ne fait pas l’affaire de tout le monde.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) estime les coûts d’une telle mesure à 2,5 milliards$ pour les employeurs du secteur privé québécois, soit 500 millions$ par jour de congé additionnel.

La ministre du Travail, Dominique Vien, a précisé jeudi que la mesure pourrait s’appliquer assez rapidement. Le gouvernement songe à moderniser la Loi sur les normes du travail dès l’automne.

Les Québécois qui travaillent dans les entreprises non syndiquées ont droit à deux semaines de vacances après un an de service continu et ça augmente à trois semaines après cinq ans de service.

Québec songe à accorder trois semaines de vacances au terme de la première année de service au sein d’une entreprise.

Cette mesure est bien accueillie par les travailleurs, mais elle suscite l’inquiétude du milieu patronal. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) craint les effets sur la rentabilité des PME québécoises.

Les entreprises devraient soit remplacer les employés en vacances pour une semaine de plus ou encore accepter de diminuer leur productivité.

«C’est pour ça qu’on parle d’un coût économique de 2,5 milliards$ pour l’ensemble des employés du secteur privé, précise Simon Gaudreault de la FCEI.

La FCEI s’est aussi prononcée le 30 mai dernier contre la hausse du salaire minimum à 15% en 2019 en Ontario et estime qu’il s’agit d’un exemple à ne pas suivre.