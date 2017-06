Un adolescent reçoit le cadeau parfait de son père, décédé deux mois auparavant

Johnny, un jeune guitariste, s’est rendu dans un magasin d’instruments de musique du Michigan pour y recevoir un cadeau pour son 16e anniversaire. Ému, le jeune homme a reçu la guitare que son père, décédé subitement en avril, lui avait achetée des mois auparavant. Cette histoire a touché la communauté du web.

Dans une vidéo captée par sa sœur, puis diffusée sur le site web communautaire Reddit, Johnny accepte la carte signée de la main de son père et reçoit ensuite une magnifique guitare avant de fondre en larmes.

Près de 7000 commentaires ont été écrits sur cette page. Parmi ceux-ci, plusieurs ont offert d’aider Johnny à traverser cette période difficile en payant ses leçons de guitare. Vendredi, la famille avait amassé un impressionnant montant de 16 250,45 $.

La scène s’est déroulée au Port Huron Music Center. Dans un commentaire, le gérant de ce magasin a raconté que le père, «un très bon gars», avait acheté la guitare en février, avant de mourir subitement en avril. Il a ajouté que cette journée avait été remplie d’émotions pour tous les employés.

En plus de tout ce support, une guitariste d’Alice Cooper a invité Johnny et sa famille à assister à un concert de cette légende du rock et de le rencontrer en arrière-scène après le spectacle.