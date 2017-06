Un homme arrêté après une série d’agressions gratuites à Montréal

Le secteur du parc Émilie-Gamelin, à Montréal, a été le théâtre d'une série d'agressions sauvages et gratuites, dans les derniers jours.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé à TVA Nouvelles qu’un homme de 43 ans avait été arrêté, au cours des dernières heures, relativement à trois agressions.

«En chemin, en allant vers Sainte-Catherine, je me suis fait agresser sur Sherbrooke par un homme dérangé», a raconté une présumée victime de l’homme, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Alors qu’elle marchait avec sa conjointe, jeudi après-midi, Marie-Pier Rivet a été sauvagement frappée au visage par un inconnu.

«Il nous a suivis pendant environ 5 minutes. J’ai tenté plusieurs fois de le laisser passer, mais il restait en arrière de moi. J’ai changé de rue une fois et il me suivait encore», a confié la jeune femme de 22 ans.

«En arrivant sur le trottoir, il a attiré mon attention pour me frapper et je suis tombée par terre, à sens contraire des voitures», a ajouté Mme Rivet.

Même si les traces de la violente attaque ne sont pas visibles sur son visage, Marie-Pier Rivet a été grièvement blessée par cet individu qui a pris la fuite après son geste. Elle souffre notamment d’un traumatisme crânien sévère.

«J’ai plusieurs fractures au visage, au niveau de la mâchoire, autour de l’eau et près du nez, et ça a perforé mon sinus», a expliqué la victime, qui devra subir une intervention chirurgicale sous l’oeil et possiblement une autre à la mâchoire.

Le coup de poing que la jeune femme a reçu a été si violent qu’elle aurait pu perdre l’usage d’un oeil.

«Je suis en vie, c’est l’important», conclut-elle, peinant à retenir ses larmes, quelques heures après cette attaque gratuite près du Village gai.