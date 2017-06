Un nouveau système pour réduire les bouchons de circulation à Québec

Les heures de pointe sont de plus en plus intenses à Québec alors qu’il y a 100 000 véhicules de plus sur les routes qu'il y a 10 ans et que les temps de déplacement ont aussi augmenté de 80 %.

Pour soulager les automobilistes, la Ville de Québec veut prendre le contrôle du trafic en déployant un centre de gestion de la mobilité qui fait de la surveillance en direct du réseau routier.

D'ici 2020, la Ville de Québec espère pouvoir contrôler, à partir du centre de gestion de la mobilité, 96 % des 821 feux de circulation de son territoire.

Une opération qui peut être préprogrammée, mais qui peut aussi être ajustée en tout temps par un technicien en circulation. Si bien qu'en pleine heure de pointe, on peut décongestionner une artère en prolongeant à distance la durée d'un feu vert.

Le système est voie d'implantation et on effectue de la surveillance en temps réel pendant les heures de pointe. Mais d'ici trois ou quatre ans, la Ville pourra garder l'œil ouvert sur le trafic 24 heures sur 24.